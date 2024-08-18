Погода на 18 серпня: у Дніпрі буде спекотно

Гарного дня, друзі!

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 серпня:

Вітер сьогодні – багато буде взимку снігу.

Хороша погода – до ранньої весни.

Сильний вітер – провісник снігової зими.

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