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Погода на 18 серпня: у Дніпрі буде спекотно

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 18 серпня: у Дніпрі буде спекотно

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 18 серпня:

  • Вітер сьогодні –  багато буде взимку снігу.
  • Хороша погода – до ранньої  весни.
  • Сильний вітер – провісник снігової зими.

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Новости Днепра про Погода на 18 серпня: у Дніпрі буде спекотноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 серпня: у Дніпрі буде спекотноРусский

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