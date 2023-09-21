Поганий знак: поблизу Дніпра вдруге масово квітнуть вишні

Аномальне цвітіння вишень помітили також у Дніпрі.

Під Дніпром вдруге за рік зацвіли вишні. Як стверджують місцеві, квіти розпустилися на плодових деревах нещодавно.

Чекаємо на другий врожай? – коментують ситуацію у спільноті на Facebook “Файне місто Дніпро”.

Дійсно, на фото яке ширять в мережі видно білі квіточки вишень. Місцеві зазначають, що це не поодинокий випадок. У садах дніпрян рясно квітнуть плодові дерева. Люди стверджують, що у цьому немає нічого дивного.

Таке відбувається кожен рік, нічого дивного. В мене теж цвіте вишня, і японська айва. Водночас дніпрян збентежені тим, що скоріш за все, урожаю знову не буде, адже дерева виснажаться і не зможуть плодити. Шкода, але наступного року залишимось без вишень. Чекайте, що наступного року врожаю не буде, бо закладена на наступний рік брунька свої можливості використала! Колись бабуся казала, що це погана прикмета. Але чим нас ще можна залякати?

Садівники зазначають, що повторне цвітіння справді негативно впливає на дерева, адже рослини не встигають перезавантажитися перед зимою. Відповідно навесні не зможуть розпочати новий цикл.

Тож це дійсно поганий знак.

За словами дніпрян, квітнуть також груші та каштани.

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