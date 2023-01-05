Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині 8-річна дівчинка майже добу провела сама в незнайомому селі.

4 січня в Синельниківському районі шукали 8-річну дівчинку. Родич дитини повідомив поліціянтам, що там вийшла з його дому, де гостювала, а потім зникла. Проте зникла дівчинка 3 січня, а в поліцію рідні звернулися лише наступного дня, пише Репортер.

Отримавши повідомлення про зникнення дитини, поліціянти почали пошуки. Телефона при собі вона не мала, погано розмовляла і була сором’язливою. Волонтери, які допомагали в пошуках, дуже хвилювалися за дівчинку, бо та загубилася в незнайомому селі і могло статися лихо.

Знайшли дівчинку військові, які перебували в цьому селі та дізналися про пошукову операцію. На щастя, уже ввечері 4 січня дитину знайшли. Військовослужбовці відвезли школярку до відділку поліції, тепер з нею все добре.