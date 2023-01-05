Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на Дніпропетровщині

Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на Дніпропетровщині

Сьогодні 15:20
просмотров

На Дніпропетровщині 8-річна дівчинка майже добу провела сама в незнайомому селі.

Новости Днепра про Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на Дніпропетровщині

4 січня в Синельниківському районі шукали 8-річну дівчинку. Родич дитини повідомив поліціянтам, що там вийшла з його дому, де гостювала, а потім зникла. Проте зникла дівчинка 3 січня, а в поліцію рідні звернулися лише наступного дня, пише Репортер.

Отримавши повідомлення про зникнення дитини, поліціянти почали пошуки. Телефона при собі вона не мала, погано розмовляла і була сором’язливою. Волонтери, які допомагали в пошуках, дуже хвилювалися за дівчинку, бо та загубилася в незнайомому селі і могло статися лихо.

Знайшли дівчинку військові, які перебували в цьому селі та дізналися про пошукову операцію. На щастя, уже ввечері 4 січня дитину знайшли. Військовослужбовці відвезли школярку до відділку поліції, тепер з нею все добре.

Читайте також:

Новости Днепра про Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Погано розмовляла: подробиці пошуків 8-річної дівчинки, яка зникла на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Філатов про демонтаж пам’ятників у Дніпрі: Матросов насправді був башкиром, а танк не належить Юхиму Пушкіну
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:00
    Філатов про демонтаж пам’ятників у Дніпрі: Матросов насправді був башкиром, а танк не належить Юхиму Пушкіну

    У Дніпрі продовжують демонтувати пам'ятники та перейменовувати вулиці, пов'язані з…

    На лижах по річці та виліт на санчатах у балку: як раніше взимку розважалися у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:55
    На лижах по річці та виліт на санчатах у балку: як раніше взимку розважалися у Дніпрі

    Раніше на початку січня на вулицях Дніпра було дуже багато…

    У середмісті Дніпра з’явилося дерево з “Аватару” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:24
    У середмісті Дніпра з’явилося дерево з “Аватару” (ФОТО)

    У центрі Дніпра біля одного із кафе помітили дерево з…

    Танцювальний гурт із Дніпра покорив США своїм неоновим шоу на America’s Got Talent (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:40
    Танцювальний гурт із Дніпра покорив США своїм неоновим шоу на America’s Got Talent (ВІДЕО)

    Танцювальний колектив із Дніпра підкорив шоу талантів в США.

    Наверх