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Подвійний обстріл: яка ситуація у Нікопольському районі

Сьогодні 21:15
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Сьогодні, 24 квітня, ворог двічі за день атакував Нікопольський район.

Новости Днепра про Подвійний обстріл: яка ситуація у Нікопольському районі

 Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Відомо, що туди прилетіли снаряди з дронів та важкої артилерії. У громаді пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда.

На щастя, жертв серед населення немає.

Всім тихої ночі. Вірте в ЗСУ. Все буде, – додав Сергій Лисак

Новости Днепра про Подвійний обстріл: яка ситуація у Нікопольському районі

Новости Днепра про Подвійний обстріл: яка ситуація у Нікопольському районі

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Новости Днепра про Подвійний обстріл: яка ситуація у Нікопольському районіУкраїнська

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