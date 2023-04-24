Подвійний обстріл: яка ситуація у Нікопольському районі

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Відомо, що туди прилетіли снаряди з дронів та важкої артилерії. У громаді пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда.
На щастя, жертв серед населення немає.
Всім тихої ночі. Вірте в ЗСУ. Все буде, – додав Сергій Лисак
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