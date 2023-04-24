Подвійний обстріл: яка ситуація у Нікопольському районі

Сьогодні, 24 квітня, ворог двічі за день атакував Нікопольський район.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Відомо, що туди прилетіли снаряди з дронів та важкої артилерії. У громаді пошкоджені 2 приватні будинки та господарська споруда.

На щастя, жертв серед населення немає.

Всім тихої ночі. Вірте в ЗСУ. Все буде, – додав Сергій Лисак

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