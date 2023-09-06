Подруга розповіла про 16-річну дівчину, яку жорстоко вбили у П’ятихатках: “Була пристойною, вихованою” - Днепр Инфо
Подруга розповіла про 16-річну дівчину, яку жорстоко вбили у П’ятихатках: “Була пристойною, вихованою”
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Сегодня 10:32

Учора, 5 вересня, близько 3:00 в П’ятихатках в районі вулиці Привокзальної в кущах виявили тіло 16-річної дівчини з тілесними ушкодженнями.

Новости Днепра про Подруга розповіла про 16-річну дівчину, яку жорстоко вбили у П’ятихатках:

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством). До пошуків нападника залучено близько 150 правоохоронців. Вони проводять усі необхідні слідчі та розшукові заходи, відпрацьовують камери відеоспостереження, встановлюють ймовірних свідків злочину.

Пізніше у соцмережі подруга розповіла про 16-річну дівчину, яку жорстоко вбили у П’ятихатках. Дівчину звали Єлизавета. Неповнолітня тільки перейшла до 11-класу. 

Вона була  пристойною, вихованою. Жодного разу не мала натяку у стилі одягу або поведінці, що могли спровокувати насилля, — написала дівчина.

Новости Днепра про Подруга розповіла про 16-річну дівчину, яку жорстоко вбили у П’ятихатках:

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Єлизавети!

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