Подоляк спрогнозував, що може готувати РФ для України на 24 лютого

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів “24 каналу”.
За його словами, до 24 лютого росіяни готують нову масову атаку з повітря. Зараз вони накопичують обсяг ракет, який зазвичай використовували під час великих обстрілів.
Вони спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще є “порох у порохівницях, – зазначив Подоляк.
Крім цього, можуть активізуватися бойові дії на всіх напрямках.
У своєму твітері Подоляк також зазначив, що перед річницею великого вторгнення відбудуються нові засідання в РФ. 21 лютого Путін виступить перед федеральними зборами. Він знов пояснюватиме, чому вони знищують іншу країну. А 22 лютого збереться російський парламент, аби зафіксувати своє “законне право” на окуповані регіони України.
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