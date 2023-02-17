Подоляк спрогнозував, що може готувати РФ для України на 24 лютого

Подоляк вважає, що 24 лютого знову може відбувати масований обстріл в три хвилі.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів “24 каналу”.

За його словами, до 24 лютого росіяни готують нову масову атаку з повітря. Зараз вони накопичують обсяг ракет, який зазвичай використовували під час великих обстрілів.

Вони спробують накопичити той обсяг, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще є “порох у порохівницях, – зазначив Подоляк.

Крім цього, можуть активізуватися бойові дії на всіх напрямках.

У своєму твітері Подоляк також зазначив, що перед річницею великого вторгнення відбудуються нові засідання в РФ. 21 лютого Путін виступить перед федеральними зборами. Він знов пояснюватиме, чому вони знищують іншу країну. А 22 лютого збереться російський парламент, аби зафіксувати своє “законне право” на окуповані регіони України.

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