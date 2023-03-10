Подоляк анонсував контрнаступ ЗСУ через два місяці

Подоляк розповів, коли ЗСУ можуть почати контрнаступ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійській La Stampa розповів, коли ЗСУ можуть розпочати контрнаступ.

За його словами, активна фаза чергової операції ЗСУ по звільненню українських територій може розпочатися вже за два місяці. Сили оборони активно готуються до цього. Втім, для того, щоб наступ був ефективним, Україні потрібні далекобійні ракети.

Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці. Нам потрібні ракети великої дальності. Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємося протягом наступних двох місяців, — зауважив Михайло Подоляк.

Подоляк вважає, що звільняти Україну будуть в 5-6 етапів.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявив, що протягом наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Вони визначать подальший перебіг подій. За оцінками головного розвідника, в України є всі шанси повернутися до кордонів 91-року вже в 2023.

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