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Подешевшала на 50 грн: у Дніпрі на одному з житлових масивів продають найдешевшу черешню в місті

Сьогодні 12:23
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У Дніпрі ціни на черешню б’ють рекорди.

Новости Днепра про Подешевшала на 50 грн: у Дніпрі на одному з житлових масивів продають найдешевшу черешню в місті

Нещодавно ми писали, що кілограм цієї ягоди у нашому місті можна купити за 150-200 грн.

Такі захмарні ціни на черешню в Україні пов’язані з тим, що основні виробничі регіони (Мелітополь) окуповані. Крім того, через прохолодну весну затримується достигання ягід.

Але журналісти dnepr.info знайшли найдешевшу черешню в місті – всього 100 грн за кілограм.

Новости Днепра про Подешевшала на 50 грн: у Дніпрі на одному з житлових масивів продають найдешевшу черешню в місті

Продають її на житловому масиві Сокіл-2, біля “АТБ”.

Поспішіть, поки всю не розкупили!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі різко змінилася ціна на полуницю.

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Новости Днепра про Подешевшала на 50 грн: у Дніпрі на одному з житлових масивів продають найдешевшу черешню в містіУкраїнська

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