Подешевшала на 50 грн: у Дніпрі на одному з житлових масивів продають найдешевшу черешню в місті

Нещодавно ми писали, що кілограм цієї ягоди у нашому місті можна купити за 150-200 грн.
Такі захмарні ціни на черешню в Україні пов’язані з тим, що основні виробничі регіони (Мелітополь) окуповані. Крім того, через прохолодну весну затримується достигання ягід.
Але журналісти dnepr.info знайшли найдешевшу черешню в місті – всього 100 грн за кілограм.
Продають її на житловому масиві Сокіл-2, біля “АТБ”.
Поспішіть, поки всю не розкупили!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі різко змінилася ціна на полуницю.
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