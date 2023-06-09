Подешевшала на 50 грн: у Дніпрі на одному з житлових масивів продають найдешевшу черешню в місті

У Дніпрі ціни на черешню б’ють рекорди.

Нещодавно ми писали, що кілограм цієї ягоди у нашому місті можна купити за 150-200 грн.

Такі захмарні ціни на черешню в Україні пов’язані з тим, що основні виробничі регіони (Мелітополь) окуповані. Крім того, через прохолодну весну затримується достигання ягід.

Але журналісти dnepr.info знайшли найдешевшу черешню в місті – всього 100 грн за кілограм.

Продають її на житловому масиві Сокіл-2, біля “АТБ”.

Поспішіть, поки всю не розкупили!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі різко змінилася ціна на полуницю.

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