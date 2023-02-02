Податкова у смартфоні: в Україні хочуть провести нову реформу

Найближчим часом в Україні можна буде перестати відвідувати податкову для подання звітності, різних заяв тощо, а зробити все це онлайн, за допомогою смартфона.

В Україні планують запустити «Податкову у смартфоні». Її концепт уже опублікував на своїй сторінці голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Планується, що вже цього року всі процедури переведуть в електронну форму. Це допоможе зменшити тривалість перевірок відшкодування ПДВ, обробки звітності, крім цього, зменшаться витрати на утримання Державної податкової.

Планується, що у 2023 році буде створено своєрідний онлайн-університет для навчання платників податків. Закінчити його можна буде за два тижні. Працівників податкової також навчатимуть диджиталізації та розроблять програми для підвищення їх кваліфікації.

Кількість функцій, доступних е-кабінету платника податків розширять, інтегрують з усіма гострестрами та введуть можливість подання заяви про відстрочення податкового боргу. Громадянам також буде доступне автоматичне передзаповнення декларацій про майновий стан та доходи фізосіб, декларацій для ФОП.

Планується запровадити послугу «Smart ФОП» – формат спрощеної системи оподаткування, коли підприємець після реєстрації через «Дію» (3 група, без працівників, неплатник ПДВ) надалі лише працює та розвиває бізнес, а банк утримує за нього податки.

Платники податків зможуть скористатися послугою Е-аудит, коли перед поданням декларації її можна буде перевірити та усунути неточності.

Планується також розвиватись систему обміну даними РРО і таким чином створити механізм контролю за обігом товарів та обсягами доходів. А також хочуть запровадити Е-акциз – систему контролю за обігом алкогольних напоїв, завдяки їй через «Дію» можна буде перевірити чи сплачені податки за товар чи ні.

Коли все це буде втілене в життя та як саме – покаже час. Більш детально побачити, як планують оновити податкову можна тут.

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