Початок рейсу та інтервал: як сьогодні ходять 10 найпопулярніших автобусних маршрутів Дніпра

Програми, що показують рух транспорту в Дніпрі, можуть працювати некоректно, а якщо додати періодичні проблеми зі зв'язком, то важко дізнатися, коли той чи інший маршрут починає рух і з яким інтервалом.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку, як ходять 10 найпопулярніших маршрутів Дніпра. Для цього ми користувалися цим чат-ботом.

Правий берег

Автобус, що прямує за маршрутом №101А, проходить практично через усю правобережну частину Дніпра, починає свій маршрут із житлового масиву Тополя-3 і закінчує на Вокзальній площі. Перший рейс – зі спального масиву йде о 6:05 ранку, у зворотному напрямку – старт о 6:15. Останній рейс о 21:00. До 9 ранку та в піковий час з 16 до 19 години вечора інтервал складає 15 хвилин, в решта часу – півгодини.

Потрапити з вулиці Лоцманської через усю Перемогу на Вокзальну площу на автобусі №152 можна починаючи з 5:50 ранку. З вокзалу у зворотний бік машина починає рух о 5:55 ранку. Останній автобус йде з кінцевої о 21:10. Інтервал руху в піковий час до 9 ранку та з 16 до 19 вечора складає 10-15 хвилин, решта часу – від 15 до 20 хвилин.

Автобуси 146А та 146Б прямують по колу і ці два маршрути починають рух з вулиці Криворізької о 6:00 та 5:55 відповідно. Останні рейси – о 21:00, інтервал руху в піковий час – 15 хвилин, з 9 ранку до 16 дня, а також після 19:00 та до кінця роботи автобуси № 146А їздять з періодичністю 30 хвилин. З маршрутом №146Б – інша справа. До 9 ранку і коли люди масово їздять з роботи, він буває на зупинках з періодичністю 7-12 хвилин, а з 19 години вечора і до останнього рейсу інтервал становить від 10 до 20 хвилин.

Автобус 29 – єдиний, що доставляє мешканців Перемоги до проспекту Лесі Українки через проспект Поля. З житлового масиву Перемога та проспекту він починає рух одночасно, о 5:30 ранку. Останній рейс о 21:00. Періодичність з якою їздять автобуси – 20 хвилин.

Ще один автобус, що прямує з центру на житловий масив Перемога – №120. Його кінцеві зупинки знаходяться на Перемозі -6 та вулиці Королеви Єлизавети II. Рух починається з 6:00 ранку зі спального району та з 6:20 – з центру. Остання маршрутка з тупіка на Перемозі йде о 6:00, з вулиці Королеви Єлизавети II – о 22:00. У піковий час інтервал становить 20 хвилин. В решту годин – автобус з’являється на зупинці раз на 30 хвилин.

Автобус 121 дає можливість мешканцям житлового масиву Парус-2 потрапити до центру міста, на вулицю Мономаха. Зі спального району перший рейс – о 6 ранку, з центру міста – о 6:40. Закінчує рух автобус цього маршруту о 21:00 та о 22:00 відповідно. Вранці та у вечірні години-пік інтервал руху становить 10-12 хвилин, у решту часу – до півгодини.

Лівий берег

Щоб потапити на лівий берег Дніпра жителі житлового масиву Парус можуть скористатися автобусом №95. Він іде на проспект Калнишевського. Інтервал – 30 хвилин весь день. Початок рух зі спального району та проспекту – о 6-й ранку, останній рейс з обох напрямків – о 22 годині.

Автобусом №107 можна дістатися набережною з житлового масиву Тополя-3 на житловий масив Лівобережний-3. Рейси на правому і лівому березі починають і закінчують курсувати одночасно о 6 ранку і 21:00 вечора. Інтервал руху складає 20 хвилин, а після 19 години може збільшитися до 30 хвилин.

З житлового масиву Північний потрапити на Успенську площу можна автобусом №43. Інтервал його руху весь день становить 20 хвилин і лише після 19:00 збільшується до півгодини. Перший рейс із вулиці Семафорної – о 5:30 ранку, з площі Успенської – 6:00. Останній о 20:30 та 21:30 відповідно.

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