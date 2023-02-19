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  • Почало синіти: на Дніпропетровщині немовля ледь не померло через цукерку

Почало синіти: на Дніпропетровщині немовля ледь не померло через цукерку

Сьогодні 12:56
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У Павлограді дитина ледь не померла через цукерку.

Новости Днепра про Почало синіти: на Дніпропетровщині немовля ледь не померло через цукерку

Про це повідомила медик Світлана Зайчикова. 

12 лютого до медиків станції ЕМД в Павлограді звернулися батьки немовляти, яке вдавилося цукеркою. Фельдшери швидкої негайно вирушили на виклик. Приїхавши до маленького пацієнта, лікарі побачили, що дитина сильно посиніла та слабо дихала. 

Однорічний малюк подавився цукеркою, тому медики застосували прийом Геймліха, завдяки якому вдалося видалити стороннє тіло з дихальних шляхів. Маленького пацієнта доставили до однієї з лікарень Павлограду для подальшого спостереження. Наразі дитині нічого не загрожує.

Зазначимо, що такі випадки не рідкість, тому медики закликають батьків слідкувати за своїми маленьким дітьми. 

Новости Днепра про Почало синіти: на Дніпропетровщині немовля ледь не померло через цукерку

Для довідки: методі Геймліха – процедура першої допомоги, яка використовується при перекритті верхніх дихальних шляхів сторонніми предметами. Його відкриття приписують американському лікарю Генрі Геймліху. Такий прийом можна часто побачити в фільмах.

При виконанні цього прийому рятувальник стоїть позаду потерпілого і своїми руками тисне на нижню частину діафрагми. Таким чином, легені стискаються та тиснуть на предмет, який застряг в трахеї, щоб виштовхнути його назовні.

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Новости Днепра про Почало синіти: на Дніпропетровщині немовля ледь не померло через цукеркуУкраїнська

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