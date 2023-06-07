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Побив та пограбував знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка

Сьогодні 07:15
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У Дніпрі чоловік накинувся на знайомого з кулаками та пограбував його.

Новости Днепра про Побив та пограбував знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Чоловік зайшов в гості до свого знайомого в однин з будинків по вулиці Національної Гвардії. Несподівано він накинувся на власника будинку, побив його та викрав телевізор та мобільний телефон.

Правоохоронці розшукали 34-річного грабіжника та арештували. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про Побив та пограбував знайомого: у Дніпрі затримали чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Побив та пограбував знайомого: у Дніпрі затримали чоловікаРусский

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