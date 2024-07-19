Побив до напівсмерті та пішов спати: житель Дніпра вбив свою знайому

Житель Дніпра вбив свою співмешканку та пішов спати.

Інцидент трапився 17 липня. Правоохоронцям зателефонував місцевий житель, який розповів, що його сусідку вбили. Приїхавши на місце події, поліціянти знайшли в квартирі труп людини та ймовірного вбивцю.

З’ясувалося, що потерпілою є 59-річна господарка помешкання. Того дня між нею та чоловіком виникла сварка. У ході сутички товариш сильно побив жінку, після чого пішов спати в іншу кімнату.

Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

39-річного чоловіка, який вже був засуджений за аналогічні злочини, поліцейські затримали. 18 липня йому повідомили в про підозру за статтею ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі до 10 років.

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