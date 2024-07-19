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Побив до напівсмерті та пішов спати: житель Дніпра вбив свою знайому

Вчора 18:13
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Житель Дніпра вбив свою співмешканку та пішов спати.

Новости Днепра про Побив до напівсмерті та пішов спати: житель Дніпра вбив свою знайому

Інцидент трапився 17 липня. Правоохоронцям зателефонував місцевий житель, який розповів, що його сусідку вбили. Приїхавши на місце події, поліціянти знайшли в квартирі труп людини та ймовірного вбивцю. 

З’ясувалося, що потерпілою є 59-річна господарка помешкання. Того дня між нею та чоловіком виникла сварка. У ході сутички товариш сильно побив жінку, після чого пішов спати в іншу кімнату.

Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

39-річного чоловіка, який вже був засуджений за аналогічні злочини, поліцейські затримали. 18 липня йому повідомили в про підозру за статтею ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі до 10 років.

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Новости Днепра про Побив до напівсмерті та пішов спати: житель Дніпра вбив свою знайомуУкраїнська Новости Днепра про Побив до напівсмерті та пішов спати: житель Дніпра вбив свою знайомуРусский

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