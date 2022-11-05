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  • Побили та заштовхали в автомобіль: у центрі Дніпра троє невідомих викрали хлопця

Побили та заштовхали в автомобіль: у центрі Дніпра троє невідомих викрали хлопця

Сьогодні 19:51
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У центрі Дніпра троє невідомих побили хлопця.

Новости Днепра про Побили та заштовхали в автомобіль: у центрі Дніпра троє невідомих викрали хлопця

5 листопада, близько 18 години вечора, біля філармонії у Дніпрі троє невідомих молодиків побили хлопця. Після чого заштовхали потерпілого до свого автомобіля.

Очевидці повідомляють, що молодики після цього поїхали в невідомому напрямку. Зазначається, що свідки запам’ятали номер автомобіля. За словами адміністраторів телеграм-каналу “Дніпро Обласний”, вони повідомили про інцидент в поліцію.

Поки що офіційної інформації від поліціянтів немає. 

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Новости Днепра про Побили та заштовхали в автомобіль: у центрі Дніпра троє невідомих викрали хлопцяУкраїнська

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