Побили та заштовхали в автомобіль: у центрі Дніпра троє невідомих викрали хлопця

5 листопада, близько 18 години вечора, біля філармонії у Дніпрі троє невідомих молодиків побили хлопця. Після чого заштовхали потерпілого до свого автомобіля.
Очевидці повідомляють, що молодики після цього поїхали в невідомому напрямку. Зазначається, що свідки запам’ятали номер автомобіля. За словами адміністраторів телеграм-каналу “Дніпро Обласний”, вони повідомили про інцидент в поліцію.
Поки що офіційної інформації від поліціянтів немає.
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