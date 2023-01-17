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  • Побили та підкинули під чужий під’їзд: у Дніпрі допомоги потребує поранений котик Сінабон

Побили та підкинули під чужий під’їзд: у Дніпрі допомоги потребує поранений котик Сінабон

Сьогодні 16:51
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У Дніпрі рятують маленького побитого котика.

Новости Днепра про Побили та підкинули під чужий під'їзд: у Дніпрі допомоги потребує поранений котик Сінабон

Як розповіла зооволонтер притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, до неї потрапив котик, якого хтось побив та підкинув під під’їзд. Спочатку вона думала, що тварину погризли собаки, але після огляду в клініці ветеринари повідомили, що характер травм вказує на те, що пухнастика хтось побив.

Сінабону 3 місяці. У нього травма хребта, перебитий таз та хвіст, розрив кішківника, септичний шок, перелом суглобів обох задніх лап та чисельні травми по всьому тілові. Котик на межі смерті. За словами Ольги, тварину треба якнайшвидше показати неврологові. Попереду кота чекає складна потрійна операція, щоб прибрати всі проблеми з хребтом та внутрішніми травмами.

Наразі у притулку є борг за попередній огляд Сінабона, а попереду операція та реабілітація. Якщо ви маєте змогу допомогти котику, зробити це можна за реквізитами нижче.

Новости Днепра про Побили та підкинули під чужий під'їзд: у Дніпрі допомоги потребує поранений котик Сінабон

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Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь
для котенка Синнабона”

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Новости Днепра про Побили та підкинули під чужий під'їзд: у Дніпрі допомоги потребує поранений котик СінабонУкраїнська

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