Побили та підкинули під чужий під’їзд: у Дніпрі допомоги потребує поранений котик Сінабон

Як розповіла зооволонтер притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, до неї потрапив котик, якого хтось побив та підкинув під під’їзд. Спочатку вона думала, що тварину погризли собаки, але після огляду в клініці ветеринари повідомили, що характер травм вказує на те, що пухнастика хтось побив.
Сінабону 3 місяці. У нього травма хребта, перебитий таз та хвіст, розрив кішківника, септичний шок, перелом суглобів обох задніх лап та чисельні травми по всьому тілові. Котик на межі смерті. За словами Ольги, тварину треба якнайшвидше показати неврологові. Попереду кота чекає складна потрійна операція, щоб прибрати всі проблеми з хребтом та внутрішніми травмами.
Наразі у притулку є борг за попередній огляд Сінабона, а попереду операція та реабілітація. Якщо ви маєте змогу допомогти котику, зробити це можна за реквізитами нижче.
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