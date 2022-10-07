Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

Сьогодні 19:45
просмотров

5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень, який лежав у полі без свідомості.

Новости Днепра про Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

В чоловіка діагностували кому 2-го ступеня, забій головного мозку з геморагічними вогнищами, субарахноїдальний крововилив, субарахноїдальну гематому малого об’єму, перелом шийки ліктьової кістки правої руки. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Медики звернулися до поліції. Правоохоронці встановили, що близько 3:00 5 жовтня чоловік пив спиртне з односельцем. Вони посварилися й той взяв дерев’яну палицю та декілька разів вдарив потерпілого по голові та тулубу. Постраждалий знепритомнів. Нападник вивіз його на візку до околиць села й покинув у кукурудзяному полі. Потім повернувся додому та спалив палицю. 

Зловмисника знайшли та доставили до поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловікаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб

    Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…

    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

    Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…

    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

    Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської…

    Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:27
    Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

    Сьогодні мешканці Дніпра можуть помилуватися незвичайними хмарами - перистими.

    Наверх