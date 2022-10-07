Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

В чоловіка діагностували кому 2-го ступеня, забій головного мозку з геморагічними вогнищами, субарахноїдальний крововилив, субарахноїдальну гематому малого об’єму, перелом шийки ліктьової кістки правої руки. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Медики звернулися до поліції. Правоохоронці встановили, що близько 3:00 5 жовтня чоловік пив спиртне з односельцем. Вони посварилися й той взяв дерев’яну палицю та декілька разів вдарив потерпілого по голові та тулубу. Постраждалий знепритомнів. Нападник вивіз його на візку до околиць села й покинув у кукурудзяному полі. Потім повернувся додому та спалив палицю.
Зловмисника знайшли та доставили до поліції.
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