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Побила та забрала телефон: на зупинці у Кривому Розі 28-річна жінка напала на чоловіка

Сьогодні 16:01
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині 28-річна жінка напала на 45-річного чоловіка.

Новости Днепра про Побила та забрала телефон: на зупинці у Кривому Розі 28-річна жінка напала на чоловіка

Днями до правоохоронців звернувся мешканець Кривого Рогу, якого побили на зупинці громадського транспорту. Чоловік розповів, що чекав свій автобус, коли на нього напала невідома. Жінка його кілька разів вдарила, а потім відібрала телефон, гаманець з грошима та втекла.

Отямившись від пережитого, чоловік відправився до найближчого відділку поліції. Постраждалий розповів правоохоронцям прикмети нападниці, після чого поліціянти почали пошуки розбійниці. 

Згодом правоохоронцям вдалося затримали зловмисницю. Нею виявилася 28-річна місцева мешканка. У підозрюваної знайшли телефон потерпілого та гаманець без грошей. 

12 грудня криворізькі слідчі офіційно повідомили жінці про підозру в скоєнні крадіжки. Запобіжний захід ще не обрали, це питання вирішується. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі невідомий нібито замінував низку будівель. Підривач вимагає від очільника СБУ Василя Малюка 170 біткоїнів. Шахрай погрожує тим, що буде надсилати повідомлення про мінування доти, поки йому не заплатять. 
 

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Новости Днепра про Побила та забрала телефон: на зупинці у Кривому Розі 28-річна жінка напала на чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Побила та забрала телефон: на зупинці у Кривому Розі 28-річна жінка напала на чоловікаРусский

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