Побила чоловіка, а потім напала на медиків: у Новомосковську жінка влаштувала п’яний дебош

У Новомосковську Дніпропетровської області жінка в стані алкогольного сп'яніння розбила голову своєму 65-річному чоловіку. Той звернувся до служби "103".

Прибувши на місце, медики надали постраждалому необхідну допомогу та запропонували госпіталізацію, від якої він відмовився. У цей час 53-річна нападниця продовжувала лаятися на чоловіка, а згодом знайшла нових “жертв” – лікарську бригаду.

Жінка почала ображати та погрожувати працівникам ЕМД (Екстреної медичної допомоги). Про інцидент на своїй сторінці у Facebook розповіла очевидиця та співробітниця “швидкої” Тетяна Есич.

Дійшло до того, що нетвереза пані почала розпускати руки. Зокрема, штовхнула лікарку, яка має стаж понад 42 роки. Через це у неї почався гіпертонічний криз. Довелося викликати правоохоронців.

Однак на цьому сімейна драма не закінчилася. Через дві години на лінію “103” надійшов новий виклик за тією ж адресою. Цього разу допомоги лікарів потребувала вже жінка, оскільки чоловік вдарив її в обличчя. У присутності працівників поліції нетверезу жінку оглянули фельдшери іншої бригади ЕМД.

“В той час, коли наша Країна потерпає від агресії російських окупантів та всі екстрені служби працюють у посиленому режимі, деякі особи продовжують пиячити та влаштовувати “разборки” між собою. При цьому залучають служби “102”, “103”, забираючи дорогоцінний час та матеріальний ресурс… Обуренню немає меж!” – прокоментувала Тетяна Есич.

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