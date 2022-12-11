Побував в пеклі: у Дніпрі врятували 23-річного бійця, чиє тіло обгоріло на 70%

Про історію дивовижного порятунку розповіли в департаменті охорони здоров’я Дніпровської міськради.

Роману 23 роки, з першого дня повномасштабної війни його мобілізували до ЗСУ. На жаль, під час одного із боїв хлопець потрапив під обстріл і опинився в пеклі. Боєць отримав тяжкі поранення, майже 70% його тіла обгоріли.

Опіки вразили голову, шию, тіло та кінцівки. Були пошкоджені легені та уражений слух. У такому стані він потрапив в дніпровську лікарню.

Хлопець був на межі смерті, лікарі розуміли, що з такими ранами шансів на порятунок мало, але вирішили ризикнути.