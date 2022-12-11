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Побував в пеклі: у Дніпрі врятували 23-річного бійця, чиє тіло обгоріло на 70%

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі лікарі врятували хлопця з серйозними опіками.

Новости Днепра про Побував в пеклі: у Дніпрі врятували 23-річного бійця, чиє тіло обгоріло на 70%

Про історію дивовижного порятунку розповіли в департаменті охорони здоров’я Дніпровської міськради.

Роману 23 роки, з першого дня повномасштабної війни його мобілізували до ЗСУ. На жаль, під час одного із боїв хлопець потрапив під обстріл і опинився в пеклі. Боєць отримав тяжкі поранення, майже 70% його тіла обгоріли.

Опіки вразили голову, шию, тіло та кінцівки. Були пошкоджені легені та уражений слух. У такому стані він потрапив в дніпровську лікарню.

Хлопець був на межі смерті, лікарі розуміли, що з такими ранами шансів на порятунок мало, але вирішили ризикнути.

Романові довелося пережити близько 12 операцій, які проводили щотижня. Над порятунком хлопця працювали хірурги-комбустіологи. Вони видалили мертві тканини, потім залікували рани та пересадили шкіру.
 
Роман постійно перебував під пильним наглядом лікарів та в оточені постійної уваги та турботи. Увесь цей час поруч з Романом була його мама, яка цілодобово чергувала біля ліжка сина. 
 
Далі Романа очікує тривала реабілітація, але найголовніше вже зроблено. 

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Новости Днепра про Побував в пеклі: у Дніпрі врятували 23-річного бійця, чиє тіло обгоріло на 70%Українська Новости Днепра про Побував в пеклі: у Дніпрі врятували 23-річного бійця, чиє тіло обгоріло на 70%Русский

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