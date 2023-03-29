Побудований 50 років тому, але із сучасною технікою: як виглядає будинок за 370 тис грн на продаж у Дніпрі

Найдешевші будинки у Дніпрі продають у Чечелівському, Новокодацькому та АНД районах. У них проведено всі комунікації, у дворах є місце для авто, ростуть плодові дерева і стоять різні споруди – від літньої кухні до вольєра для собак. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 найдешевших будинків на продаж у Дніпрі.

Найдешевший будинок у нашій добірці вдалося знайти у Новокодацькому районі у районі вулиці Чухновського. У будинку 5 кімнат, один поверх та загальна площа приміщень 65 кв.м. Бажають за нього 370,7 тис. грн. Будинок знаходиться на ділянці 6 соток. У приміщенні централізоване опалення, є світло, вода, газ, а ось зручності у дворі. Також у дворі є літня кухня з газовим котлом та ванною. На подвір’ї є льох.

Також у Новокодацькому районі, у Таромському можна купити будинок на дві кімнати та загальною площею 48 кв.м. за 397 тис. грн. Будівля із силікатної цегли, звели її понад 50 років тому. Крім кімнат у будинку є комора, льох та місце для облаштування санвузла. У приміщенні нова проводка, розетки та вимикачі. У двір заведено воду, вулицею йде газ, новий власник будинку матиме можливість його підключити. На ділянці 18 соток ростуть плодові дерева. Поруч із двором є став і ліс.

Купити будинок в АНД-районі у Дніпрі коштуватиме 430 тис грн. Загальна площа приміщення 31,5 кв. м. У ньому один поверх та дві кімнати. Встановлено індивідуальне опалення, стоять лічильники на воду, газ та електрику. Проведено всі комунікації, є льох. Ділянка, на якій будинок стоїть – одна сотка.

За 449 тис грн у Таромському у Дніпрі можна купити одноповерховий будинок загальною площею 50 кв.м. Він розташований на 10 сотках землі. У будинку індивідуальне опалення, новому власнику дістануться меблі та сучасна техніка, є кондиціонер, буржуйка. У приміщенні облаштовано туалет та ванну кімнату. Будівля збудована з газоблоків. На подвір’ї велика альтанка з мангалом.

У Чечелівському районі Дніпра, на вулиці Шухевича можна купити будинок із садом та ділянкою на 3 сотки за 468 тис грн. приміщення загальною площею 40 кв. м. У ньому одна кімната. Будинок був побудований близько 40 років тому. У будинку суміжний санвузол, є газова плита, у дворі – місце для авто.

Також у Чечелівському районі, але вже на вулиці Національної Гвардії купити будинок можна за 524 тис. грн. У ньому одна кімната та 49 кв.м. На подвір’ї – 6 соток землі. Будинок був збудований близько 50 років тому. У ньому централізоване опалення, є потрібні комунікації. На території двору – гараж.

561 тис. грн просять за будинок загальною площею 64 кв.м в АНД районі Дніпра. У будинку один поверх та чотири кімнати, проведено всі комунікації. Приміщенню потрібен ремонт. Будинок стоїть у дворі на 4 сотки.

У Новокодацькому районі трикімнатний будинок на 60 кв. м коштуватиме 599 тис грн. На додачу до приміщення йде двір на 4 сотки землі.

У Чечелівському районі можна купити будинок за аналогічну ціну, але там буде одна кімната та загальна площа 51 кв.м. Подвір’я на 5 соток. Централізоване опалення. Будівлі потрібний ремонт.

В АНД-районі Дніпра можна купити будинок на три кімнати та 50 кв.м. за 674 тис. грн. Ділянка 3 сотки. Є гараж під авто, зручності у будинку. Проведено світло, вода, стоїть газовий котел. На території двору багато різних господарських поряд, є літня кухня, сарай, вольєр для собаки, льох.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: