Поблизу Нью-Йорка загинув 40-річний воїн з Дніпропетровщини

Війна забрала життя ще одного нашого земляка.

12 липня загинув солдат із Кам’янського Артем Байков. Це сталося поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського напрямку. У чоловіка залишились дружина та донька.

Артему було 40 років. Про це повідомили в Кам’янській міськраді. У 2002 році закінчив ПТУ №24. Після чого працював у рідному місті. У червні 2024 року став на захист України та її народу.

Попрощаються з солдатом 17 липня в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховають — на Алеї Героїв.

Завжди пам’ятатимемо тих, хто боронив Україну. Герої не вмирають! – йдеться у повідомленні.

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