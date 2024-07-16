Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Поблизу Нью-Йорка загинув 40-річний воїн з Дніпропетровщини

16.07.2024 22:03
просмотров

Війна забрала життя ще одного нашого земляка.

Новости Днепра про Поблизу Нью-Йорка загинув 40-річний воїн з Дніпропетровщини

12 липня загинув солдат із Кам’янського Артем Байков. Це сталося поблизу населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського напрямку. У чоловіка залишились дружина та донька.

Артему було 40 років. Про це повідомили в Кам’янській міськраді. У 2002 році закінчив ПТУ №24. Після чого працював у рідному місті. У червні 2024 року став на захист України та її народу.

Попрощаються з солдатом 17 липня в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховають — на Алеї Героїв. 

Завжди пам’ятатимемо тих, хто боронив Україну. Герої не вмирають! – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Новости Днепра про Поблизу Нью-Йорка загинув 40-річний воїн з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Поблизу Нью-Йорка загинув 40-річний воїн з ДніпропетровщиниРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову

    Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.

    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті

    У Кам'янському районі обікрали будинок військового.

    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог

    У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.

    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

    Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.

    Наверх