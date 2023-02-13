Поблизу Кривого Рогу перекинулося авто з сім’єю: чоловік загинув, жінка та діти у важкому стані в лікарні

Там перекинулося авто, в якому їхала сім’я з чотирьох чоловік.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
На жаль, чоловік загинув на місці, його дружину і дітей – 15-річного хлопчика і 7-річну дівчинку – госпіталізували до криворізьких лікарень.
Зазначається, що жінка у вкрай важкому стані, у неї численні переломи та травма грудної клітини. У хлопчика закрита черепно-мозкова травма, зламані ребра і травма грудної клітини. Дівчинка потрапила до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, вивихом плеча та переломом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловіка.
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Александра Лучка
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