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  • Поблизу Кривого Рогу через наслідки “прильоту” утворилася “гірська річка” (ФОТО)

Поблизу Кривого Рогу через наслідки “прильоту” утворилася “гірська річка” (ФОТО)

Сьогодні 13:34
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У Кривому Розі через зруйновану дамбу утворилася "гірська" річка.

Новости Днепра про Поблизу Кривого Рогу через наслідки

Місцеві опублікували світлини нової річки, яка утворилася після осіннього удару по одній із дамб біля Кривого Рогу. Фото оприлюднили в спільноті “Марс у Кривому Розі”. 

За словами автора фото, після осіннього прильоту та часткової руйнації дамби, уламки гідроспоруди змінили рух річки. Шматки граніту зробили штучну перепону, через що річище звузилося. Тепер водойма схожа на вузьку гірську річку. 

Як не руйнуй, а все одно частинки природи створять новий, не менш красивий краєвид місцевості,– пише автор повідомлення

Новости Днепра про Поблизу Кривого Рогу через наслідки

Новости Днепра про Поблизу Кривого Рогу через наслідки

Нагадаємо, дамбу поблизу Кривого Рогу зруйнували 14 вересня, коли росіяни випустили по ній 8 ракет Х-22. Внаслідок удару розлилося місцеве водосховище, через що частина приватного сектору міста пішла під воду. 

Було підтоплено 112 приватних будинків та подвір’їв. Людей тимчасово відселили.

Новости Днепра про Поблизу Кривого Рогу через наслідки

Новости Днепра про Поблизу Кривого Рогу через наслідки

Новости Днепра про Поблизу Кривого Рогу через наслідки

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Новости Днепра про Поблизу Кривого Рогу через наслідки Українська

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