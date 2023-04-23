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  • Поблизу Кам’янського гинуть десятки рибин, які через підтоплення плавали в траві (ВІДЕО)

Поблизу Кам’янського гинуть десятки рибин, які через підтоплення плавали в траві (ВІДЕО)

Сьогодні 15:20
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На Дніпропетровщині гинуть карасі, які залишилися лежати на землі, звідки пішла "велика вода".

Новости Днепра про Поблизу Кам'янського гинуть десятки рибин, які через підтоплення плавали в траві (ВІДЕО)

У затоці Калоша, що поблизу Кам’янського, на землі залишилися лежати десятки рибин, які раніше випливли на дорогу, через підтоплення. Відео-докази публікують місцеві мешканці.

На кадрах, які зазняли місцеві, видно, що десятки карасів лежать на землі. Залишившись без води, вони починають гинути. 

Нагадаємо, раніше тут сильно розлилася вода, тому риба перепливла на дорогу поблизу ставка. Кам’янчани зазначали, що тепер карасів можна ловити прямо в траві. 

А ось на Сонячному вода ще не пішла, тому качечки досі купаються в озері, що утворилося посеред дороги. 

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Новости Днепра про Поблизу Кам'янського гинуть десятки рибин, які через підтоплення плавали в траві (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Поблизу Кам'янського гинуть десятки рибин, які через підтоплення плавали в траві (ВІДЕО)Русский

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