Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася на фермі у селищі Лозуватка Дніпровського району. Загорівся сінник, де зберігалося понад 400 тонн сіна, яке зібрали цього року.
Пожежа почалася о 17:37, локалізували займання ввечері о 20:10, але гасіння триває досі.
Через велику площу займання було прийнято рішення в залученні додаткових пожежно-рятувальних підрозділів.
Внаслідок займання знищено 400т. соломи в тюках та пошкоджено металеві конструкції сінника на загальній площі 600 кв.м.Яна Юхименко
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