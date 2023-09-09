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Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Сьогодні 11:19
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Вогонь охопив 600 квадратних метрів ферми у Дніпровському районі.

Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася на фермі у селищі Лозуватка Дніпровського району. Загорівся сінник, де зберігалося понад 400 тонн сіна, яке зібрали цього року.

Пожежа почалася о 17:37, локалізували займання ввечері о 20:10, але гасіння триває досі.

Через велику площу займання було прийнято рішення в залученні додаткових пожежно-рятувальних підрозділів.

Внаслідок займання знищено 400т. соломи в тюках та пошкоджено металеві конструкції сінника на загальній площі 600 кв.м.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на ферміУкраїнська

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