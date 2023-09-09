Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Вогонь охопив 600 квадратних метрів ферми у Дніпровському районі.

Як повідомили в ДСНС, пожежа сталася на фермі у селищі Лозуватка Дніпровського району. Загорівся сінник, де зберігалося понад 400 тонн сіна, яке зібрали цього року.

Пожежа почалася о 17:37, локалізували займання ввечері о 20:10, але гасіння триває досі.

Через велику площу займання було прийнято рішення в залученні додаткових пожежно-рятувальних підрозділів.

Внаслідок займання знищено 400т. соломи в тюках та пошкоджено металеві конструкції сінника на загальній площі 600 кв.м.

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