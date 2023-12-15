Поблизу Дніпра жінка упала в глибокий льох та травмувалася

Медики допомагали жінці, яка звалилася в глибокий льох.

В одному із селищ Новомосковського району допомога знадобилася 29-річній жінці, яка травмувалася.

Виклик до швидкої надійшов 14 грудня. Як з’ясувалося пізніше, жінка залазила в льох, але через свою необачність перечепилася та звалилася з драбини. Погріб був глибиною три метри, на щастя, постраждала змогла вибратися на поверхню самотужки та покликати рідних.

Родина жінки викликала швидку, про це повідомила медик Тетяна Єсич.

Бригада ЕМД надала постраждалій екстрену медичну допомогу – знеболила, провела транспортну іммобілізацію, периферичний венозний доступ, інфузія кристалоїдних розчинів. З діагнозом, закрита травма живота та кататравма, забій правого стегна, у стані середньої тяжкості жінку ушпиталили до лікарні в Новомосковську.

Наразі вона під наглядом лікарів.

повідомляли про медиків, які врятували молодого чоловіка у стані клінічної смерті. Хлопцю раптово стало зле, після чого він знепритомнів. Бригада “швидкої”, яка приїхала на виклик, реанімувала молодика. Нагадаємо, раніше мипро медиків, які врятували молодого чоловіка у стані клінічної смерті. Хлопцю раптово стало зле, після чого він знепритомнів. Бригада “швидкої”, яка приїхала на виклик, реанімувала молодика.

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