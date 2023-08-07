Поблизу Дніпра виявили містечко лисиць (ФОТО)

У Дніпровському районі виявили містечко лисиць.

Про це повідомив професор Мелітопольського державного університету Олександр Жуков на своїй Facebook-сторінці.

За словами професора, у заповіднику “Дніпровсько-Орільський” виявили поселення лисиць. У межах 50-ти метрів розташовано 9 жилих нір, в яких ймовірно живуть ці звірі. Побачити нору можна на фото нижче.

Така щільність нір вказує на те, що це саме містечко, а не поодинокі домівки.

У заповіднику “Дніпровсько-Орільський” знайдене містечко лисиць: 9 жилих нір у межах 50 метрів, – йдеться в повідомленні.

У коментарях зазначили, що скоріше за все тут раніше мешкали борсуки, які й створили містечко, а лиси переселилися в нові помешкання, коли їх покинули попередні власники. На це вказує розмір вхідних отворів. Вони широкі, щоб борсуки могли просунути своє тіло.

Вхідні отвори схожі на нори борсуків широкі такі, щоб тушку борсучок свою міг протиснути, – зазначають коментатори. Нагадаємо, раніше в заповіднику показали сліди червонокнижного європейського борсука. Тож цілком ймовірно, що тут раніше жили саме ці звірі.

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