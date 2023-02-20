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Поблизу Дніпра спалахнула будівля в садівничому товаристві (ФОТО)

Сьогодні 10:55
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Під Дніпром сталася пожежа.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра спалахнула будівля в садівничому товаристві (ФОТО)

За словами рятувальників Дніпра, ввечері 19 лютого до них звернулися мешканці селища Слобожанське, які розповіли про пожежу на території садівничого товариства “Авіатор”. 

Прибувши на виклик, вогнеборці з’ясували, що горить одноповерхова господарча споруда. Через десять хвилин займання вдалося загасити. 

Вогнем знищено дерев’яну господарчу споруду, речі домашнього вжитку та будівельні матеріали на площі 10 кв. м. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

Гасило пожежу 9 рятувальників та 2 машини спецтехніки.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра спалахнула будівля в садівничому товаристві (ФОТО)

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Новости Днепра про Поблизу Дніпра спалахнула будівля в садівничому товаристві (ФОТО)Українська

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