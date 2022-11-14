Поблизу Дніпра руйнується один із шедеврів архітектора, який спроєктував театр-мушлю в парку Глоби

У Карнаухівці, яка знаходиться між Дніпром та Кам'янським розташований санаторій, який створив відомий дніпровський архітектор Олег Петров.

У часи радянського союзу тут був піонертабір “Салют”. Головну будівлю комплексу спроєктував Олег Петров. Дніпровський архітектор, який створив в нашому місті низку будівель в стилі “сталінський ампір”. Серед них будинок науково-технічної книги по проспекту Яворницького, 55 та архітектурний ансамбль на вулиці Робочій з будинками вежами.

Пізніше за проєктом Петрова зведений і відомий літній театр у парку Глоби (“театр-мушля”). У 1970 році Петров став засновником архітектурного факультета ДІБІ (зараз ПГАСіА). Наразі на честь архітектора перейменували вулицю Чернишевського.

Закинутий піонертабір “Салют”. Руїни головного корпусу. Ця споруда була зведена за проєктом відомого архітекта Олега Борисовича Петрова, – зазначив Олександр Ярошенко та поділився фотографіями.

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