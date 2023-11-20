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Поблизу Дніпра на складі загинув чоловік: що сталося

Сьогодні 20:49
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У Партизанському на складі загинув робітник.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра на складі загинув чоловік: що сталося

Інцидент стався 19 листопада, на території одного із складів. Мертвого 45-річного чоловіка знайшли колеги, повідомляє “Інформатор”. За попередньою інформацією, загиблий знаходився на металевих лісах, що на висоті 1,5 над підлогою. Робітник розкладав поліетиленові мішки з соломою, але в якийсь момент втратив рівновагу.

Чоловік впав головою вниз на бетонну підлогу. На жаль, отримані травми виявилися несумісними із життям, тож робітник помер на місці. Наразі справою займаються правоохоронці, які з’ясують обставини смерті працівника складу. 

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині потяг збив двох залізничників, а в одному із сіл Новомосковського району чоловік через судоми отримав важку травму голови. Також у Дніпрі двоє чоловіків побили кур’єра Bolt Food: хотіли забрати сумку та скутер.

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