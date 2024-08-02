Поблизу Дніпра масштабна природна пожежа, дим видно за десятки кілометрів: що відомо

Під Дніпром щось сильно горить.

У селі Єлизаветівка на Дніпропетровщині пожежа. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. За однією із версій палає ліс біля Блакитних озер, а за іншою – хтось підпалив траву.

У мережі публікують фото, де видно величезний стовп диму. Рятувальники на місці, а ось про причини займання та будь-які деталі пожежі офіційно ще не повідомляли.