Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поблизу Дніпра масштабна природна пожежа, дим видно за десятки кілометрів: що відомо

Поблизу Дніпра масштабна природна пожежа, дим видно за десятки кілометрів: що відомо

Сьогодні 20:09
просмотров

Під Дніпром щось сильно горить.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра масштабна природна пожежа, дим видно за десятки кілометрів: що відомо

У селі Єлизаветівка на Дніпропетровщині пожежа. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. За однією із версій палає ліс біля Блакитних озер, а за іншою – хтось підпалив траву. 

У мережі публікують фото, де видно величезний стовп диму. Рятувальники на місці, а ось про причини займання та будь-які деталі пожежі офіційно ще не повідомляли.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра масштабна природна пожежа, дим видно за десятки кілометрів: що відомо

Зауважимо, раніше Дніпропетровський регіональний гідрометцентр попереджав про надзвичайну пожежну небезпеку. 

Читайте також:

Новости Днепра про Поблизу Дніпра масштабна природна пожежа, дим видно за десятки кілометрів: що відомоУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Криворіжжі чоловік помер від лептоспірозу: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:49
    На Криворіжжі чоловік помер від лептоспірозу: що відомо

    На Дніпропетровщині зафіксували смерть від лептоспірозу.

    Чи відключатимуть світло в Дніпрі 3 серпня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:27
    Чи відключатимуть світло в Дніпрі 3 серпня

    Хороші новини.

    Житель Дніпра запросив у гості сусіда, а потім його задушив
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:43
    Житель Дніпра запросив у гості сусіда, а потім його задушив

    Чоловік убив свого сусіда.

    Слобода «Млинки», дерев’яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:57
    Слобода «Млинки», дерев’яні будинки та трамвай: що раніше було на вулиці Короленка у Дніпрі

    Кілька днів тому вулиця Короленка у Дніпрі була перейменована та…

    Наверх