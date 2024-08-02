Поблизу Дніпра масштабна природна пожежа, дим видно за десятки кілометрів: що відомо

У селі Єлизаветівка на Дніпропетровщині пожежа. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. За однією із версій палає ліс біля Блакитних озер, а за іншою – хтось підпалив траву.
У мережі публікують фото, де видно величезний стовп диму. Рятувальники на місці, а ось про причини займання та будь-які деталі пожежі офіційно ще не повідомляли.
Зауважимо, раніше Дніпропетровський регіональний гідрометцентр попереджав про надзвичайну пожежну небезпеку.
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