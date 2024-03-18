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Поблизу Дніпра дитина отруїлася алкоголем, випивши 300 грамів рому

Сьогодні 12:11
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У Кам'янському судили маму дитини, яка отруїлася, випивши 300 грамів рому.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра дитина отруїлася алкоголем, випивши 300 грамів рому

Про інцидент стало відомо з постанови Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська (назву суду не декомунізовано, – ред).

Малолітній хлопчик отруївся, випивши 300 грамів рому. Це трапилося наприкінці січня 2024 року в одному із будинків на проспекті Наддніпрянському в Кам’янському. 

Правоохоронці з’ясували, що хлопчик випив близько 300 грамів рому, що призвело до сильного сп’яніння та погіршення самопочуття.

На матір хлопчика було складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дітей). Дніпровський районний суд наклав на жінку штраф у розмірі 850 гривень, а також зобов’язав її сплатити 605 гривень судових витрат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі 7-річна дівчинка підпалила на собі сукню і отримала серйозні опіки.

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