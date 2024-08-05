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  • Поблизу Дніпра два дні шукають зниклу безвісти 27-річну жительку Новомосковська

Поблизу Дніпра два дні шукають зниклу безвісти 27-річну жительку Новомосковська

Сьогодні 13:25
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На Дніпропетровщині шукають зниклу жінку.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра два дні шукають зниклу безвісти 27-річну жительку Новомосковська

Востаннє 27-річну Анастасію Дуньчакову бачили 3 серпня близько 12:00. Відомо, що жінка вийшла з дому в Новомосковську та не повернулася. Наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне.

Була одягнена: сарафан світлий з темними квітами, коричневі босоніжки. При собі мала рожеву сумку.

Поліціянти другий день шукають Анастасію і просять про допомогу свідків. 

Прохання до всіх, кому відома інформація про місцеперебування Анастасії Дуньчакової, повідомити до Новомосковського районного відділу поліції або за телефонами: +380959075203, +380982425803 або 102.

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