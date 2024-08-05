Поблизу Дніпра два дні шукають зниклу безвісти 27-річну жительку Новомосковська

Востаннє 27-річну Анастасію Дуньчакову бачили 3 серпня близько 12:00. Відомо, що жінка вийшла з дому в Новомосковську та не повернулася. Наразі її місцеперебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне.
Була одягнена: сарафан світлий з темними квітами, коричневі босоніжки. При собі мала рожеву сумку.
Поліціянти другий день шукають Анастасію і просять про допомогу свідків.
Прохання до всіх, кому відома інформація про місцеперебування Анастасії Дуньчакової, повідомити до Новомосковського районного відділу поліції або за телефонами: +380959075203, +380982425803 або 102.
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