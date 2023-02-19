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  • Поблизу Бахмуту загинув 48-річний захисник з Кам’янського: без батька залишилося двоє синів

Поблизу Бахмуту загинув 48-річний захисник з Кам’янського: без батька залишилося двоє синів

Сьогодні 18:57
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На Донеччині загинув боєць з Кам'янського.

Новости Днепра про Поблизу Бахмуту загинув 48-річний захисник з Кам'янського: без батька залишилося двоє синів

11 лютого, захищаючи Україну, загинув старший сержант Куян Андрій Ігорович. Сталося це поблищу Часового Яру, що в Бахмутському районі Донеччини. Про це повідомили в Кам’янській міській раді. 

Андрію було 48 років. У воїна залишилась дружина, два сини, батьки та брат. 

У 1993-1995 роках Андрій проходив строкову військову службу. У травні 2022 його мобілізували до лав ЗСУ. 

Панахида за загиблим воїном пройде 20 лютого об 11:00 годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Поховають Андрія о 12.00 годині на Алеї Героїв кладовища по вул. Весняна на Соцмісті м. Кам’янського.

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