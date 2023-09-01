По вулицях течуть ріки: Кам’янське накрив шторм та потужна злива з градом (ВІДЕО)

Щось страшне відбувається у Кам'янському.

У сусідньому з Дніпром Кам’янському справжній ураган.

Місцеві публікують відео негоди, яка раптово накрила місто. На вулицях валяються вирвані з корінням дерева, а в деяких районах течуть дощові ріки.

Водії, які опинилися на дорогах в епіцентрі негоди, пробираються через потужний град та штормовий вітер.

Зауважимо, що вчора синоптики попереджали про різку зміну погоди та дощ з градом.

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