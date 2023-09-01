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  • По вулицях течуть ріки: Кам’янське накрив шторм та потужна злива з градом (ВІДЕО)

По вулицях течуть ріки: Кам’янське накрив шторм та потужна злива з градом (ВІДЕО)

Сьогодні 13:37
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Щось страшне відбувається у Кам'янському.

Новости Днепра про По вулицях течуть ріки: Кам'янське накрив шторм та потужна злива з градом (ВІДЕО)

У сусідньому з Дніпром Кам’янському справжній ураган. 

Місцеві публікують відео негоди, яка раптово накрила місто. На вулицях валяються вирвані з корінням дерева, а в деяких районах течуть дощові ріки. 

Водії, які опинилися на дорогах в епіцентрі негоди, пробираються через потужний град та штормовий вітер. 

Зауважимо, що вчора синоптики попереджали про різку зміну погоди та дощ з градом. 

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Новости Днепра про По вулицях течуть ріки: Кам'янське накрив шторм та потужна злива з градом (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про По вулицях течуть ріки: Кам'янське накрив шторм та потужна злива з градом (ВІДЕО)Русский

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