По цивільній інфраструктурі: Філатов про вибухи в Дніпрі

У Дніпрі лунали вибухів звуки

У Дніпрі з 22:15 лунає повітряна тривога.

Дніпряни чули кілька потужних вибухів.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ударних дронів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов зауважив, що б’ють по цивільній інфраструктурі.

Чи є жертви та про масштаби руйнувань ще не повідомлялося.

Залишайтеся в укриттях попереду ще одна хвиля дронів.

Зупинена ПНС на Лівобережному-3, повідомили в КП Дніпроводоканал. Через це тимчасово без води:

У звʼязку з перебоями світла зупинена ПНС пров. Фестивальний, припинено водопостачання за адресами:

вул. Миколи Міхновського

5,5A, 7,9,10,11,11A, 13,13A, 17,19,21,23,25,25A,27,29,31

пров. Фестивальний, 1,2,3,3А, 4,5,6,9,12,14,16,20,22,24,29,31

просп. Миру 1Б,25,4А, 5,6,8,10,12,13,14,14A,16А, 17,18,21,29,31,33,35,37,47,49,51,

51A,55,59,63,63A,65,67,71,71A, 73,75,75A, 77,81,83,87,89,91,93,95

вул. Березинська, 33,35,37,39,41,43,45,55,58,59,61

вул. Ю. Магалевського, 1,2,6,8,10,11А, 12,14.15А

пров. Вільний, 2А,3,4,5,6,7,12

вул. Ю. Липи, 1,3,3Б,5,7,9,11,13,15,19,21,23.

Донецьке шосе,

97,99,105,107,109,111,113,115,119,121,121A,123,123 A, 129,131A,137

Також без світла котельня по вулиці Семафорна. Можуть бути перебої з теплом.

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