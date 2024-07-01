По центру Дніпра бродила загублена вівця (ВІДЕО)

Чи то баран, чи то вівця загублено бродили по центру Дніпра.

На вулиці Філософській, що у Центральному районі Дніпра, помітили барана. Відео поширили в соцмережах.

Загубився баран у центрі Дніпра. Побачили його на вул. Філософській. Дівчата, а це не ваш колишній? – коментують в місцевому тг-каналі.

Однак у коментарях зазначили, що на відео скоріш за все вівця, позаяк тварина немає характерних рогів.

Свійська тварина бродила вулицею міста, а коли помітила, що за нею спостерігають люди, кинулася навтьоки.

Дніпряни припускають, що вівця втекла з будинку в приватному секторі й тепер не знає, як повернутися додому, тому й мандрує центральною частиною міста.

Нагадаємо, у Дніпрі біля оперного театру побачили свиню на повідку.

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