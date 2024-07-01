По центру Дніпра бродила загублена вівця (ВІДЕО)

На вулиці Філософській, що у Центральному районі Дніпра, помітили барана. Відео поширили в соцмережах.
Загубився баран у центрі Дніпра. Побачили його на вул. Філософській. Дівчата, а це не ваш колишній? – коментують в місцевому тг-каналі.
Однак у коментарях зазначили, що на відео скоріш за все вівця, позаяк тварина немає характерних рогів.
Свійська тварина бродила вулицею міста, а коли помітила, що за нею спостерігають люди, кинулася навтьоки.
Дніпряни припускають, що вівця втекла з будинку в приватному секторі й тепер не знає, як повернутися додому, тому й мандрує центральною частиною міста.
Нагадаємо, у Дніпрі біля оперного театру побачили свиню на повідку.
Читайте також:
Автор:
Жителька Дніпра показала, як виглядає її будинок, після того, як…
Відкрили районний штаб, куди можна звернутися про допомогу, якщо ваше…
Влітку у Дніпрі легко можна влаштуватися на сезонну роботу. Працювати…
Жителі Дніпра та Києва намагалися влаштувати заворушення у столиці України.