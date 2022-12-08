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По Нікопольському району вночі прилетіло понад 70 снарядів

Сьогодні 09:00
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По Нікопольському району вночі 8 грудня прилетіло понад 70 снарядів.

Новости Днепра про По Нікопольському району вночі прилетіло понад 70 снарядів

Про це передає голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти 7 разів обстріляли Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії. Під ворожий вогонь потрапили три громади – Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська.

На щастя, загиблих та поранених немає. Представники ДСНС продовжують обстеження територій – з’ясовують деталі обстрілів. 

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Новости Днепра про По Нікопольському району вночі прилетіло понад 70 снарядівУкраїнська Новости Днепра про По Нікопольському району вночі прилетіло понад 70 снарядівРусский

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