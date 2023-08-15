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  • По містечку на Дніпропетровщині посеред ночі блукало стадо голодних і наляканих кіз (ФОТО)

По містечку на Дніпропетровщині посеред ночі блукало стадо голодних і наляканих кіз (ФОТО)

Сьогодні 19:07
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Мешканці Покрова не могли заснути через стадо голодних та змучених кіз, які бродили містом.

Новости Днепра про По містечку на Дніпропетровщині посеред ночі блукало стадо голодних і наляканих кіз (ФОТО)

Днями у Покрові серед ночі помітили стадо козенят, які тинялися містом без господаря. За чотирилапих переживали всім містом. Перші повідомлення про тварин опублікували в міських спільнотах пізно ввечері 14 серпня. 

Шістьох змучених кіз помітила містянка Юлія та опублікували в Facebook допис, щоб спробувати знайти господарів чотирилапих.

Новости Днепра про По містечку на Дніпропетровщині посеред ночі блукало стадо голодних і наляканих кіз (ФОТО)

За словами місцевих, кози спочатку бродили вулицями міста, а потім зупинилися біля місцевого кафе, трохи відпочили та перебралися на подвір’я однієї з багатоповерхівок, де знесилені лягли на землю та поснули. 

Кози були змучені, явно голодні та спраглі. Тварини не знали куди їм подітися, тому залишалися поблизу багатоповерхівки. Згодом люди винесли їм води та почали активніше розшукувати господарів.

Новости Днепра про По містечку на Дніпропетровщині посеред ночі блукало стадо голодних і наляканих кіз (ФОТО)

Долею кіз переймався весь Покров. Проте як виявилося, ці тварини постійно блукають самі, а колись їх містом ганяли діти. 

Усе закінчилося добре і наступного дня з’явилося повідомлення про те, що господарів чотирилапих знайшли й стадо кіз повернулося додому. Проте містяни тепер переживають за них, адже якщо тварини постійно губляться, значить власники не доглядають за ними належним чином. 

Новости Днепра про По містечку на Дніпропетровщині посеред ночі блукало стадо голодних і наляканих кіз (ФОТО)

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Новости Днепра про По містечку на Дніпропетровщині посеред ночі блукало стадо голодних і наляканих кіз (ФОТО)Українська

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