По Кривому Рогу 21 червня вдарили ракетою: що відомо

У Кривому Розі "приліт".

Жителі Кривого Рогу повідомляли про вибух під час минулої тривоги.

Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.

Військові РФ завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу, сталася пожежа. Інформацію уточнюють, повідомив керівник ОВА Лисак. Про постраждалих не повідомляється. Станом на 16:50 в області знову лунає тривога, тому краще побути трохи далі від вікон, а краще за все – піти в укриття.

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