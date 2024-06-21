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По Кривому Рогу 21 червня вдарили ракетою: що відомо

Сьогодні 16:52
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У Кривому Розі "приліт".

Новости Днепра про По Кривому Рогу 21 червня вдарили ракетою: що відомо

Жителі Кривого Рогу повідомляли про вибух під час минулої тривоги. 

Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу. 

Новости Днепра про По Кривому Рогу 21 червня вдарили ракетою: що відомо

Військові РФ завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу, сталася пожежа. Інформацію уточнюють, повідомив керівник ОВА Лисак. Про постраждалих не повідомляється. Станом на 16:50 в області знову лунає тривога, тому краще побути трохи далі від вікон, а краще за все – піти в укриття. 

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Новости Днепра про По Кривому Рогу 21 червня вдарили ракетою: що відомоУкраїнська Новости Днепра про По Кривому Рогу 21 червня вдарили ракетою: що відомоРусский

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