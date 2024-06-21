По Кривому Рогу 21 червня вдарили ракетою: що відомо

Жителі Кривого Рогу повідомляли про вибух під час минулої тривоги.
Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомляли про швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.
Військові РФ завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу, сталася пожежа. Інформацію уточнюють, повідомив керівник ОВА Лисак. Про постраждалих не повідомляється. Станом на 16:50 в області знову лунає тривога, тому краще побути трохи далі від вікон, а краще за все – піти в укриття.
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