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  • По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вони

По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вони

Сьогодні 19:22
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У Дніпрі з норок повилазили моторошні павуки.

Новости Днепра про По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вони

Дніпрянин Сергій помітив на своєму городі дивного павучка. Чоловік зазняв шестилапе створіння та опублікував його фото в спільноті “Тваринний світ України”, щоб знавці розповіли, що це саме за павук. 

Миру друзі! Дніпро 29 липня. Такий павучок бігає на городі. Розмір десь 3-3,5см. На спині дуже дивний малюнок павучка… Хто підкаже що за гість в мене? – пише Сергій.
Ймовірно, на фото тарантул, або якщо точніше – південноруський тарантул. У народі його прозвали павук волоський, або мизгир. Вважається найбільшим павуком в Україні. Вони отруйні, але не смертельно. Небезпеку несуть тільки для людей з алергіями та маленьких дітей. Проте після нападу шестилапого створіння на шкірі може з’явитися висип. Це можна порівняти з укусом бджоли або оси. 
 

Новости Днепра про По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вони

У коментарях люди зазначили, що постійно бачать, які такі тарантули бігають по городах. 
 
В мене по городі повно їх. Але при наближенні ховаються в нірку, не встигаю сфоткати, – ділиться своїм досвідом Надія.
 

Новости Днепра про По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вони

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі помітили найбільшого павука в Україні з десятком діток на спині.
 

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Новости Днепра про По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вониУкраїнська Новости Днепра про По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вониРусский

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