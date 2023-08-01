По городах мешканців Дніпра бігають небезпечні тарантули: чи отруйні вони

У Дніпрі з норок повилазили моторошні павуки.

Дніпрянин Сергій помітив на своєму городі дивного павучка. Чоловік зазняв шестилапе створіння та опублікував його фото в спільноті “Тваринний світ України”, щоб знавці розповіли, що це саме за павук.

Миру друзі! Дніпро 29 липня. Такий павучок бігає на городі. Розмір десь 3-3,5см. На спині дуже дивний малюнок павучка… Хто підкаже що за гість в мене? – пише Сергій. Ймовірно, на фото тарантул, або якщо точніше – південноруський тарантул. У народі його прозвали павук волоський, або мизгир. Вважається найбільшим павуком в Україні. Вони отруйні, але не смертельно. Небезпеку несуть тільки для людей з алергіями та маленьких дітей. Проте після нападу шестилапого створіння на шкірі може з’явитися висип. Це можна порівняти з укусом бджоли або оси.

У коментарях люди зазначили, що постійно бачать, які такі тарантули бігають по городах.

В мене по городі повно їх. Але при наближенні ховаються в нірку, не встигаю сфоткати, – ділиться своїм досвідом Надія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі помітили найбільшого павука в Україні з десятком діток на спині.

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