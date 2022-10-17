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  • По енергетичному об’єкту влучили двічі: поліція Кам’янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)

По енергетичному об’єкту влучили двічі: поліція Кам’янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)

Сьогодні 15:32
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Росіяни двічі вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Новости Днепра про По енергетичному об'єкту влучили двічі: поліція Кам'янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що перша атака сталася близько 4 ранку. Тоді прилетіла одна ракета на об’єкт енергетичної інфраструктури. На місці почалася пожежа. Вдруге вдарили близько 10 ранку. 

На місці влучання в Кам’янському районі є значні руйнування. Там працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки – триває фіксація наслідків ворожих атак. Даний злочин країни-агресора буде задокументований в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що після першого влучання було аварійне відключення в низці населених пунктів Дніпропетровщини. Пізніше ситуація стабілізувалася і світло повернули. Але після другого влучання почалася сильна пожежа та місцева влада закликає економити електроенергію. 

Крім того, поліціянти показали уламки ворожих ракет. 

Новости Днепра про По енергетичному об'єкту влучили двічі: поліція Кам'янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)

Новости Днепра про По енергетичному об'єкту влучили двічі: поліція Кам'янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)

Новости Днепра про По енергетичному об'єкту влучили двічі: поліція Кам'янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)

Новости Днепра про По енергетичному об'єкту влучили двічі: поліція Кам'янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)

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Новости Днепра про По енергетичному об'єкту влучили двічі: поліція Кам'янського розповіла про масштаби руйнувань (ФОТО)Українська

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