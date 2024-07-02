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  • По дві та три черги: як часто вимикатимуть світло в Дніпрі та області 3 липня

По дві та три черги: як часто вимикатимуть світло в Дніпрі та області 3 липня

Сьогодні 19:18
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У Дніпрі та області 3 липня весь день відключатимуть світло.

Новости Днепра про По дві та три черги: як часто вимикатимуть світло в Дніпрі та області 3 липня

У середу, 3 липня, обленерго будуть застосовувати графіки з 08:00 до 13:00 – по дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно. Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.

Для абонентів ДТЕК діятимуть графіки й у світло-сірій зоні.

Компанія ЦЕК також оприлюднила графік відключень:

  • з 00:00 до 02:00 застосовуватимуться відключення IІІ, ІV та VI черг;
  • з 02:00 до 06:00 застосовуватимуться відключення I, II та V черг;
  • з 06:00 до 08:00 застосовуватимуться відключення IIІ, ІV та VI черг;
  • з 08:00 до 09:00 застосовуватимуться відключення ІІІ та ІV черг;
  • з 09:00 до 13:00 застосовуватимуться відключення І та V черг;
  • з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення III, ІV та VI черг;
  • з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення I, ІI та V черг;
  • з 20:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення ІII, ІV та VI черг.

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Новости Днепра про По дві та три черги: як часто вимикатимуть світло в Дніпрі та області 3 липняУкраїнська

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