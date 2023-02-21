По Дніпру їздив викрадений автомобіль ОБСЄ

Про це розповіли поліціянти Луганщини.
Відомо, що автомобіль міжнародної організації викрали в квітні 2022 року в Сєвєродонецьку. Білий «Nissan Patrol» належить місії «ОБСЄ», яка зупинила свою роботу на Луганщині після початку масштабних бойових дій.
Пошуком авто займалися поліціянти Луганщини та працівники територіального управління ДБР Краматорська. Виявили машину на одній із вулиць Дніпра.
Викрадений автомобіль перевезли на штрафмайданчик. Зараз правоохоронці шукають причетних до цього злочину. Після завершення всіх слідчих дій авто повернуть власнику.
Нагадаємо, раніше ми писали про чоловіка, який викликав евакуатор, щоб вкрасти авто.
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