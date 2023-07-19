Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По Дніпру їздив автомобіль, який викрали два роки тому

Сьогодні 19:56
просмотров

У Дніпрі роз'їжджала крадена автівка.

Новости Днепра про По Дніпру їздив автомобіль, який викрали два роки тому

Про це повідомили в патрульній поліції.

У вівторок, 18 липня, патрульні помітили автівку з номерами, які їй не належать. Порушника зупинили для перевірки. Як виявилося, у свідоцтві про реєстрацію були сліди підробки. 

Перевіривши ідентифікатор на кузові автівки, патрульні запідозрили, що синій Volkswagen, крадений. Пробивши інформацію про базам МВС, виявилося, що машина наразі в розшуку, а викрали її два роки тому. 

На місце інциденту покликали слідчих. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі невідомий підпалив автівку місцевого бізнесмена. 

Читайте також:

Новости Днепра про По Дніпру їздив автомобіль, який викрали два роки томуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі понад півроку не можуть встановити особу загиблого в ДТП чоловіка: шукають свідків
Новини Дніпра
Сьогодні 18:36
У Дніпрі понад півроку не можуть встановити особу загиблого в ДТП чоловіка: шукають свідків

У Дніпрі шукають свідків смертельної ДТП, яка сталася 9 лютого.

Чорний дим бачили за кілометри: у Дніпрі сталася масштабна пожежа (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:55
Чорний дим бачили за кілометри: у Дніпрі сталася масштабна пожежа (ВІДЕО)

На околиці Дніпра горіли дачі.

Правила вступу та рейтинг вузів Дніпра 2023: на якому місці навчальні заклади серед усіх по Україні
Новини Дніпра
Сьогодні 17:09
Правила вступу та рейтинг вузів Дніпра 2023: на якому місці навчальні заклади серед усіх по Україні

Вступна кампанія до вишів Дніпра у розпалі і триватиме до…

ТОП-10 музеїв Дніпра: побачити метеликів та пінгвінів і побувати на вулиці 70-х років (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:08
ТОП-10 музеїв Дніпра: побачити метеликів та пінгвінів і побувати на вулиці 70-х років (ФОТО)

Пізнавати щось нове ніколи не пізно. Здається, що у Дніпрі…

Наверх