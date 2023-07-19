По Дніпру їздив автомобіль, який викрали два роки тому

Про це повідомили в патрульній поліції.
У вівторок, 18 липня, патрульні помітили автівку з номерами, які їй не належать. Порушника зупинили для перевірки. Як виявилося, у свідоцтві про реєстрацію були сліди підробки.
Перевіривши ідентифікатор на кузові автівки, патрульні запідозрили, що синій Volkswagen, крадений. Пробивши інформацію про базам МВС, виявилося, що машина наразі в розшуку, а викрали її два роки тому.
На місце інциденту покликали слідчих.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі невідомий підпалив автівку місцевого бізнесмена.
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