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По Дніпру їздив автомобіль, який розшукував Інтерпол

Сьогодні 14:27
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У Дніпрі їздив автомобіль, який перебував в міжнародному розшуку.

Новости Днепра про По Дніпру їздив автомобіль, який розшукував Інтерпол

Як повідомили в патрульній поліції Дніпра, на Січеславській Набережній вони зупинили автомобіль, який шукав Інтерпол.

Автомобіль Mazda зупинили на Січеславській Набережній за порушення правил дорожнього руху. У водія легковика взяли документи на перевірку. Як з’ясували поліціянти, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу було підробленим, у базі МВС значиться зданим в архів. Номерний знак машини належав зовсім іншому автомобілю, ідентифікатор Mazda мав ознаки механічного втручання, а номер двигуна, як і дублюючі таблички, знищені.

Патрульні відновили символи первинного ідентифікатора легковика. Виявилося, що Mazda була викрадена і розшукується Інтерполом та львівськими правоохоронцями. На місце викликали слідчих, які розбиратимуться в деталях справи.

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Новости Днепра про По Дніпру їздив автомобіль, який розшукував ІнтерполУкраїнська

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