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  • По Дніпровському району росіяни вдарили ракетою: в ОВА повідомили деталі

По Дніпровському району росіяни вдарили ракетою: в ОВА повідомили деталі

Сьогодні 18:40
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Під час однієї з тривог росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині.

Новости Днепра про По Дніпровському району росіяни вдарили ракетою: в ОВА повідомили деталі

Сільськогосподарське підприємство пошкоджене через обстріл Синельниківського району Дніпропетровщини 12 січня, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

Також ракетою війська РФ вдарили по Дніпровському району. Тричі били з артилерії й по Нікополю. Пошкоджено комунальне підприємство.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає.

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Новости Днепра про По Дніпровському району росіяни вдарили ракетою: в ОВА повідомили деталіУкраїнська

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