По Дніпровському району росіяни вдарили ракетою: в ОВА повідомили деталі

Сільськогосподарське підприємство пошкоджене через обстріл Синельниківського району Дніпропетровщини 12 січня, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Також ракетою війська РФ вдарили по Дніпровському району. Тричі били з артилерії й по Нікополю. Пошкоджено комунальне підприємство.
Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає.
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