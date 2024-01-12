По Дніпровському району росіяни вдарили ракетою: в ОВА повідомили деталі

Під час однієї з тривог росіяни вдарили ракетами по Дніпропетровщині.

Сільськогосподарське підприємство пошкоджене через обстріл Синельниківського району Дніпропетровщини 12 січня, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Також ракетою війська РФ вдарили по Дніпровському району. Тричі били з артилерії й по Нікополю. Пошкоджено комунальне підприємство.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає.

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