Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По 2, 3 та 4 черги: якими будуть відключення світла в Дніпрі 18 липня

Вчора 18:19
просмотров

На жаль, поки що дива не сталося і світло вимикатимуть весь день.

Новости Днепра про По 2, 3 та 4 черги: якими будуть відключення світла в Дніпрі 18 липня

У четвер, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби, але світло вимикатимуть різній кількості черг.

З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень, тобто в жителів Дніпра є шанс пожити без світло-сірих графіків. 

З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги, тобто увімкнення електрики можуть затриматися.

З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно – діятимуть найжорстокіші обмеження.

Нагадаємо, раніше Енергоатом повідомив про вихід з ремонту одного із блоків АЕС. 

Читайте також:

Новости Днепра про По 2, 3 та 4 черги: якими будуть відключення світла в Дніпрі 18 липняУкраїнська Новости Днепра про По 2, 3 та 4 черги: якими будуть відключення світла в Дніпрі 18 липняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    На Дніпропетровщині батько та син переправляли військовозобов’язаних у Молдову

    Мешканці Дніпропетровщини за гроші незаконно вивозили чоловіків за кордон.

    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті

    У Кам'янському районі обікрали будинок військового.

    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Все життя присвятив медицині: у Дніпрі раптово помер відомий лікар-радіолог

    У Дніпрі помер видатний лікар Олександр Владимиров.

    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    Пухнастий хижак: у заповіднику поблизу Дніпра помітили єнотоподібну собаку (ВІДЕО)

    Пухнастого хижака помітили в заповіднику поблизу Дніпра.

    Наверх