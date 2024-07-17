По 2, 3 та 4 черги: якими будуть відключення світла в Дніпрі 18 липня

У четвер, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби, але світло вимикатимуть різній кількості черг.
З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень, тобто в жителів Дніпра є шанс пожити без світло-сірих графіків.
З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги, тобто увімкнення електрики можуть затриматися.
З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно – діятимуть найжорстокіші обмеження.
Нагадаємо, раніше Енергоатом повідомив про вихід з ремонту одного із блоків АЕС.
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