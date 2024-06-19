Плавець з Дніпра виграв чемпіонат Європи

Спортсмен з Дніпра завоював ще одну нагороду в Європі.

Плавець з Дніпра Олександр Желтяков – чемпіон Європи з плавання! Про досягнення спортсмена повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він взяв “золото” змагань на дистанції 200 метрів на спині.

Це перша перемога 18-річного спортсмена на змаганнях серед дорослих.

Олександр Желтяков – майстер спорту України міжнародного класу з плавання, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів: 100 м, 200 м, 50 м на спині.

У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині. Тож вперше за понад 10 років Україна візьме участь в змаганнях з плавання в Олімпіських іграх.

Олександр представить Україну на Олімпіаді, яка пройде у Франції цього року.

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