Плавець з Дніпра виграв чемпіонат Європи
Спортсмен з Дніпра завоював ще одну нагороду в Європі.
Плавець з Дніпра Олександр Желтяков – чемпіон Європи з плавання! Про досягнення спортсмена повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він взяв “золото” змагань на дистанції 200 метрів на спині.
Це перша перемога 18-річного спортсмена на змаганнях серед дорослих.
Олександр Желтяков – майстер спорту України міжнародного класу з плавання, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів: 100 м, 200 м, 50 м на спині.
У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині. Тож вперше за понад 10 років Україна візьме участь в змаганнях з плавання в Олімпіських іграх.
Олександр представить Україну на Олімпіаді, яка пройде у Франції цього року.
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