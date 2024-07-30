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Плавець з Дніпра вибув зі змагань на Олімпіаді в Парижі

Сьогодні 13:52
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Один із плавців, які представляли Дніпропетровщину на Олімпіаді, вибув зі змагання.

Новости Днепра про Плавець з Дніпра вибув зі змагань на Олімпіаді в Парижі

Про це повідомили в Дніпропетровському відділенні національного олімпійського комітету України.

Плавець Денис Кесіль з Дніпра посів 24 місце в кваліфікації на Олімпіаді в Париж. Сьогодні спортсмен на дистанції 200 м батерфляєм посів у своєму запливі 8 місце з результатом 1:57.72 хв. Загалом у кваліфікації він посів 24 позицію з 27.
 
У півфінал проходили перші 16 учасників.
 

Новости Днепра про Плавець з Дніпра вибув зі змагань на Олімпіаді в Парижі

На жаль, Денис Кесіль припиняє змагання на Олімпіаді в Парижі.
 
Дякуємо, Денисе, за боротьбу та волю до перемоги! Дуже сподіваємось в успішному виступі на наступних змаганнях, – йдеться у повідомленні НОК.
 

Зауважимо, раніше стало відомо, що Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, ми розповідали про всіх 14-х спортсменів, які будуть змагатися за “золото” на Олімпіаді в Парижі. 

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Новости Днепра про Плавець з Дніпра вибув зі змагань на Олімпіаді в ПарижіУкраїнська

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