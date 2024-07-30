Плавець з Дніпра вибув зі змагань на Олімпіаді в Парижі

Про це повідомили в Дніпропетровському відділенні національного олімпійського комітету України.
Дякуємо, Денисе, за боротьбу та волю до перемоги! Дуже сподіваємось в успішному виступі на наступних змаганнях, – йдеться у повідомленні НОК.
Зауважимо, раніше стало відомо, що Тенісистки з Дніпра стартували з перемоги на Олімпіаді-2024.
Нагадаємо, ми розповідали про всіх 14-х спортсменів, які будуть змагатися за “золото” на Олімпіаді в Парижі.
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